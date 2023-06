Ufficiale: l’Atalanta esercita il diritto di riscatto dal Partizan per il 2004 Vanja Vlahovic

Ora Vanja Vlahovic è un giocatore dell’Atalanta a tutti gli effetti. Gli orobici hanno annunciato il riscatto dal Partizan Belgrado tramite un comunicato ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo dal Partizan Belgrado dell’attaccante serbo classe 2004 Vanja Vlahović. Arrivato a Bergamo a fine gennaio scorso, Vlahović ha realizzato 6 gol e servito 2 assist nelle 16 partite disputate con la formazione Primavera, fornendo un contributo significativo per il raggiungimento della salvezza. Atalanta B.C. esprime piena soddisfazione per l’operazione conclusa in giornata, augurando a Vanja di proseguire al meglio il suo percorso di crescita con la maglia nerazzurra”. Arrivato a Bergamo a fine gennaio scorso, Vlahović ha realizzato 6 gol e servito 2 assist nelle 16 partite disputate con la formazione Primavera, fornendo un contributo significativo per il raggiungimento della salvezza.

Fonte Foto: Instagram Vanja Vlahovic