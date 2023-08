Il Manchester City ha annunciato la cessione in prestito fino al termine della stagione di Maximo Perrone al Las Palmas. Il centrocampista argentino era sbarcato in Premier League a gennaio proveniente dal Velez Sarsfield e in questi mesi ha trovato pochissimo spazio in prima squadra. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club spagnolo.

Foto: Instagram Las Palmas