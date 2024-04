Ufficiale: Lars Ricken sarà il CEO del Borussia Dortmund. Annunciato anche il nuovo direttore tecnico

Rivoluzione in casa Borussia Dortmund. Come annunciato dallo stesso club tedesco sui propri profili social, con l’addio dell’amministratore delegato in carica Watzke a partire dalla prossima stagione, il ruolo di CEO sarà ricoperto dal 47enne Lars Ricken, ex giocatore del Borussia, in precedenza già direttore delle giovanili giallonere dal 2021, e che ha adesso stipulato un nuovo contratto fino al 2027. Ad affiancare il direttore sportivo Sebastian Kehl sarà, invece, Sven Mislintat come direttore tecnico, il quale entrerà ufficialmente in carica dal prossimo primo maggio.

Foto: Instagram Borussia Dortmund