Joaquin Larrivey non continuerà la sua esperienza al Sudtirol. L’attaccante ha infatti firmato per il Club Magallanes, in Cile.

Il centravanti, arrivato nel febbraio scorso al SudTirol, ha segnato un solo gol in 16 presenze con il club altoatesino. Il contratto era in scadenza il 30 giugno e Larrivey ha deciso di ripartire dal Cile.

Foto: Instagram Club Magallanes