Ufficiale: l’argentino Juan Cruz Monteagudo rinnova con la Virtus Francavilla fino al 2025

La Virtus Francavilla ha blindato il proprio difensore Juan Cruz Monteagudo. Il giocatore argentino si è legato al club per un’altra stagione, estendendo il suo contratto fino al 2025. Ad annunciarlo la stessa società pugliese sui propri profili social e con il seguente comunicato:

“Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2025 con il calciatore Juan Cruz Monteagudo. Il difensore argentino, alla prima stagione in biancazzurro da capitano, ha collezionato 29 presenze in stagione. La società augura a Juan le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra”.

Foto: Instagram Virtus Francavilla