Ora è ufficiale. Dopo aver salutato il Manchester City, il difensore Aymeric Laporte ha firmato con l’Al Nassr. Al Manchester City andranno circa 30 milioni, mentre l’ex giocatore dell’Athletic Club ha trovato l’accordo per un contratto fino al 30 giugno 2026.

