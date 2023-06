Ufficiale: Lanzini non rinnova col West Ham

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, Il West Ham ha annunciato che il centrocampista argentino Manuel Lanzini non rinnoverà il suo contratto con gli Hammers. Il comunicato: “Il West Ham United può confermare che Manuel Lanzini lascerà il club alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno. Il centrocampista argentino si è unito agli Hammers, inizialmente in prestito, dall’Al Jazira degli Emirati Arabi Uniti nell’estate del 2015, rendendo il trasferimento definitivo l’anno successivo. Nelle sue otto stagioni in Claret e Blue, Lanzini ha collezionato 226 presenze in tutte le competizioni e segnato 32 gol, vincendo due volte il premio Goal of the Season per club, per il suo indimenticabile gol in extremis contro il Tottenham Hotspur nel 2020/21 e contro il Crystal Palace la stagione successiva”.

Foto: readcrystalpalace.com