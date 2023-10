Ufficiale, l’Ancona esonera il tecnico Marco Donadel

Arriva il comunicato ufficiale della squadra marchigiana che certifica l’esonero di Marco Donadel da tecnico della prima squadra. Questo il comunicato:

L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Marco Donadel e tutto il suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento in programma questa mattina alle 11 al “Paolinelli”, sarà diretto dal collaboratore tecnico Michele De Feudis (in possesso di patentino Uefa B) e dal preparatore atletico, Alberto Virgili.

Foto: logo Ancona