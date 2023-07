Ufficiale: l’Almeria acquista Edgar Gonzalez dal Betis per quasi 5 milioni

L’Almeria batte un colpo per la prossima Liga: acquistato per quasi 5 milioni di euro dal Betis Siviglia il difensore centrale 26nne Edgar Gonzalez. La firma sul contratto sino al 30 giugno 2028. L’annuncio sui canali ufficiali del club biancorosso: “L’Almería ha finalizzato la firma del difensore centrale Édgar González, una garanzia per la difesa rojiblanca poiché ha giocato 31 partite la scorsa stagione con la prima squadra del Betis e ha qualità che rafforzeranno la rosa dell’Almería. Ha 26 anni, giovane ma con grande esperienza nell’élite, misura 1,91 di altezza e ha firmato per cinque stagioni, fino a giugno 2028. È il secondo acquisto della sessione di mercato dopo quello di Luis Suárez. Édgar González Estrada è nato il 1 aprile 1997 nella città di Barcellona di Sant Joan Despí e dopo essersi allenato nel calcio al Cornellá e nelle basi dell’Espanyol, nella stagione 2018-2019 ha firmato per il Betis per giocare nella sua filiale e dare il He è passato in prima squadra nel 2019-2020, giocando 10 partite in Prima Divisione. Nell’anno finanziario 2020-2021 è stato ceduto in prestito al Real Oviedo, dove è stato protagonista di una grande stagione con 38 partite di campionato e 3 gol. Nella stagione 2021-2022 si è consolidato nella prima squadra del Betis (21 partite di campionato, 7 in Europa League e altrettante in Copa del Rey), che ha confermato nel 2022-2023 con 25 formazioni in First Division, 4 in Europa League e 2 in Copa del Rey. Édgar González è un difensore centrale molto competitivo e disciplinato, che si distingue per la grande forza nel gioco aereo. Nonostante l’altezza, ha una buona uscita palla al piede, che gli permette anche di fare da perno davanti alla difesa”.

Foto: Sito Almeria