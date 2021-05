Ufficiale: l’allenatore Diego Martinez lascia il Granada

Con un comunicato il Granada ha annunciato l’addio del proprio allenatore Diego Martinez che ha fatto sapere alla società di non voler continuare: “L’ allenatore del Granada CF Diego Martínez ha informato il club della sua decisione di non continuare a guidare la squadra. Il Consiglio di amministrazione ha mostrato a Diego Martínez il desiderio che lui continui sulla panchina del Granada CF e ha messo tutta la sua determinazione per riuscirci, ma rispetta la decisione dell’allenatore e lo ringrazia per la sua onestà. Il Granada CF vuole anche ringraziare l’allenatore e tutto il suo staff tecnico per il loro impegno, professionalità e successi durante la sua carriera a capo della squadra, che ha guidato il Club in tre stagioni da LaLiga SmartBank al 7 ° e 9 ° posto nella LaLiga Santander, una semifinale di Copa del Rey e la prima qualificazione europea nella storia del Club, raggiungendo i quarti di finale della UEFA Europa League. Il nome di Diego Martínez sarà legato per sempre a questa entità e il Granada CF è e sarà la sua casa. Grazie, Diego”.