Ufficiale: Lallana rinnova con il Brighton fino al 2024

Il Brighton ha ufficializzato il rinnovo dell’esterno offensivo, Adam Lallana. Il giocatore ha firmato fino al 2024.

Questo il tweet pubblicato dai canali ufficiali del club, con il classe 1988 insieme al tecnico, Roberto De Zerbi.

We’re pleased to confirm that Adam Lallana has signed a new contract that runs until summer 2024! 😁

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

