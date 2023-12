Ufficiale: l’Alessandria esonera Pirozzi

Giornata turbolenta per l’Alessandria. Dopo l’esonero del direttore dell’area tecnica Ninni Corda, arriva anche l’esonero dell’allenatore Sergio Pirozzi. Ecco il comunicato ufficiale: “La Società U.S. Alessandria Calcio comunica di aver esonerato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Signor Sergio Pirozzi. Insieme a lui sono stati esonerati dall’incarico, i collaboratori: Fabio Gentili, Federico Gentile e Victor Hugo Rodriguez. La Società ringrazia il signor Pirozzi ed il suo staff per il lavoro svolto augurando agli stessi le migliori fortune professionali”. Imminente il ritorno in panchina di Marco Banchini.

Foto: sito ufficiale Alessandria