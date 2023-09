Ufficiale: L’Alessandria allontana il dg Zerbo. “Comportamenti poco professionali”

Rinaldo Zerbo non è più il direttore generale dell’US Alessandria Calcio 1912. Lo fa sapere, in una nota, la società, precisando che “la rimozione da ogni tipo di incarico con efficacia immediata e irrevocabile”. Ringraziando per la collaborazione, si spiega che non può più proseguire “a causa dei comportamenti tenuti, poco urbani e caratterizzati anche da minacce verso terzi, inclusi tifoseria, personale e stampa”.

Foto: logo Alessandria