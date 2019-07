Ufficiale: l’Albacete riscatta Manaj dall’Inter

L’Albacete ha riscattato Rei Manaj. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo tramite il sito ufficiale. Questo il testo: “L’Albacete ha esercitato nelle ultime ore l’opzione di riscatto che aveva su Rei Manaj. In questo modo, l’attaccante albanese diventa un giocatore di proprietà del nostro Club. Il nostro attaccante e l’Albacete si sono legati fino al 2024 per scrivere una storia iniziata la scorsa estate e portata avanti in modo brillante. Rei ha disputato 30 partite, segnando 7 gol”.

Foto: sito ufficiale Albacete