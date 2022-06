Ufficiale: Lacazette non è più un giocatore dell’Arsenal. Il comunicato

Lacazette non è più un giocatore dell’Arsenal. I Gunners hanno annunciato che il prossimo 30 giugno cesserà il suo accordo e non sarà rinnovato: “Da quando si è unito a noi dal Lione nel luglio 2017, Laca ha collezionato 206 presenze in tutte le competizioni, segnando 71 gol. Il 31enne è stato il nostro capocannoniere in due stagioni durante il suo periodo con noi – nel 2017/18 e anche nel 2020/21 quando ha segnato il suo 50esimo gol in Premier League nella vittoria contro lo Sheffield United nell’aprile 2021. Ciò ha portato l’attaccante francese nella top ten dei marcatori di tutti i tempi per noi nella storia della Premier League segnando il suo primo gol a soli 94 secondi dall’esordio in campionato, contro il Leicester City, nell’agosto 2017. Laca ha vinto la FA Cup con noi nel 2020, è stato nella nostra squadra vincitrice dell’FA Community Shield nel 2017 ed è stato votato Giocatore della stagione dell’Arsenal per il 2018/19. Grazie, Laca, ti auguriamo tutto il meglio per il prossimo capitolo della tua carriera.”

Foto: Twitter Arsenal