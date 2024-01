Ufficiale: la UEFA saluta Boban. Il comunicato

Dopo che Boban ha rassegnato le dimissioni immediate dalla UEFA, l’organo europeo del calcio ha ringraziato il suo Head of Football con una nota apparsa sui propri canali ufficiali: “La UEFA desidera annunciare la partenza di Zvonimir Boban dall’organizzazione di comune accordo. Boban è entrato nell’organizzazione nel 2021 come capo del calcio e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo tecnico, tra cui la creazione dello UEFA Football Board e dello Youth Football Forum. La UEFA esprime la sua gratitudine al signor Boban per il suo servizio dedicato e gli augura buona fortuna per i suoi impegni futuri di carriera”.

Foto: sito ufficiale AC Milan