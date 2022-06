Ufficiale: la Triestina giocherà in serie C, rilevato l’80% delle quote

La Triestina il prossimo anno giocherà in Serie C. Questo grazie ad Atlas Consulting che ha rilevato l’80% delle quote della società. L’annuncio è arrivato poco fa tramite un comunicato sul sito ufficiale della società.

“Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 annuncia l’ingresso di Atlas Consulting, guidata da Simone Giacomini e Antonino Maira, con l’80% delle quote societarie. L’ingresso di Altas Consulting rappresenta per la squadra una nuova iniezione finanziaria in grado in primo luogo di garantire l’iscrizione al campionato di Lega Pro e spingere l’acceleratore sulle attività imminenti di calciomercato, puntando così in maniera concreta a competere ad alti livelli per dare forma alle conseguente scalata verso le serie maggiori. Da oggi la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dall’Avv. Antonio Rappazzo, Antonino Maira e Mauro Milanese”.