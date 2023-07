La Triestina cambia proprietà: Atlas Consulting S.R.L. ha annunciato di aver ceduto il 100% delle quote della U.S. Triestina Calcio 1908 alla LBK Triestina Holdings, società controllata da LBK Capital. Per quel che riguarda il settore sportivo, Alex Menta, ex dirigente del Venezia, sarà il nuovo direttore generale.

Foto: Facebook Triestina