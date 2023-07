Ufficiale: la stellina colombiana Oscar Cortès al Lens per 4 milioni dai Millionarios

Colpo dal Sud America per il Lens. Il club francese ha annunciato l’acquisto di Oscar Cortès, giovane attaccante colombiano arrivato dal Millionarios per quattro milioni e mezzo. Classe 2003, nazionale colombiano, su di lui c’erano gli occhi di diversi club europei di prima fascia. L’annuncio sui canali ufficiali della società: “Pep dalla Colombia! Promettente giocatore formatosi nel mitico Millonarios FC e nuovo nazionale colombiano, Oscar Cortés si unisce ai ranghi di Franck Haise fino al 2028 per la sua prima esperienza in Europa. Dall’alto dei suoi 19 anni, questa ala vivace e tecnicamente abile viene a dare energia al settore offensivo dei Lensois”.

Foto: Sito Lens