Ufficiale: la Salernitana ha esercitato l’opzione d’acquisto per Dia dal Villareal

La Salernitana ha deciso di esercitare l’opzione d’acquisto per Boulaye Dia. A confermare l’operazione è stato il Villarreal tramite un comunicato ufficiale: l’attaccante si trasferisce dunque a titolo definitivo in maglia granata. Questa la nota della società spagnola: “L’Unione Sportiva Salernitana ha esercitato l’opzione di acquisto sul calciatore Boulaye Dia, che ha giocato in prestito durante la stagione 2022/23 con la squadra italiana. Il Villarreal CF desidera ringraziare Dia per la sua professionalità e impegno durante il suo periodo da giocatore di club, in cui ha giocato 35 partite e segnato 7 gol, e gli augura buona fortuna per la nuova fase della sua carriera”.

Foto: Instagram giocatore