Ufficiale: la Reggiana ingaggia Bardi

La Reggiana con un comunicato sul proprio sito annuncia l’acquisto del portiere Francesco Bardi. L’ex Bologna e Frosinone ha firmato un contratto fino al 2025. Ecco la nota del club: “AC Reggiana annuncia il tesseramento del calciatore Francesco Bardi, che arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2025. Livornese, classe 1992, Bardi è un portiere cresciuto nella squadra della sua città, con la quale ha debuttato in Serie A da giovanissimo. Successivamente, dopo una breve parentesi con la maglia dell’Inter, ha collezionato circa 90 gare disputate in serie A con le maglie di Livorno, Chievo, Frosinone e Bologna e circa 170 presenze in Serie B con le divise di Livorno, Novara e Frosinone. Si tratta quindi di un estremo difensore che può vantare una grande esperienza nel campionato cadetto, che ha vinto con la maglia del Frosinone nella stagione 2017-2018. Alle spalle ha anche una lunga militanza nelle nazionali giovanili, con le quali ha collezionato oltre 50 presenze. A Reggio Emilia il giocatore livornese ritrova mister Alessandro Nesta, insieme al quale ha raggiunto la finale dei play-off di Serie B, sempre vestendo la livrea giallo azzurra del Frosinone. Oggi Bardi si è recato nella sede di via Brigata Reggio per la firma del contratto biennale in granata, ed ha raggiunto i compagni impegnati nei primi test medici e atletici di inizio stagione”.

Foto: bardi-sito-ufficiale-bologna