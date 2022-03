Ufficiale, la Lucchese piazza il colpo: preso l’ex Cesena Rodriguez

Colpo importante per la Serie C quello messo a segno dalla Lucchese, che attualmente occupa la tredicesima posizione nel Girone B ed è a caccia di punti per blindare la salvezza: la società toscana si è infatti assicurata le prestazioni dell’attaccante Alejandro Rodriguez, vecchia conoscenza della Serie A, dove è ricordato soprattutto per l’esperienza con la maglia del Cesena.

Di seguito il comunicato: “La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Alejandro Rodriguez, attaccante spagnolo, classe ’91.

Numerose esperienze in Serie A e B per Rodriguez, che ha indossato le maglie di Cesena, Salernitana, Brescia, Chievo Verona, Empoli, Brescia e Virtus Entella, totalizzando circa 200 presenze tra i professionisti.

L’attaccante spagnolo ha sottoscritto un accordo che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2022.

Indosserà la maglia #11 e sarà fin da subito a disposizione dello staff di mister Pagliuca”.

Foto: Facebook Lucchese