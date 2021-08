Ufficiale: la Lucchese annuncia 3 giocatori

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito dal Crotone il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Nanni (attaccante classe ’00) e dal Genoa quelle di Daniel Dumbravanu (difensore classe ’01).

Nanni è un giovane attaccante fisicamente strutturato, formatosi nella Primavera del Crotone. Per lui nella scorsa stagione una esperienza in Serie C con la maglia del Cesena. Dumbravanu è un promettente difensore moldavo. Nella passata stagione, con la maglia del Genoa, ha esordito in Coppa Italia contro la Juventus.

Parallelamente la società annuncia di aver raggiunto un accordo con il portiere Andrea Plai (classe ’02), che dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Pordenone ha vissuto una stagione da protagonista al Chions in Serie D.

Tutti i giocatori sono già a disposizione di mister Pagliuca e del suo staff.

Foto: facebook Lucchese