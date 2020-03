Ufficiale: La Liga si ferma per almeno i prossimi due turni

Il Coronavirus ferma anche il calcio spagnolo: infatti, è di pochi minuti fa il comunicato de LaLiga in cui si conferma lo stop per almeno i prossimi due turni. “Date le circostanze note questa mattina – si legge nel comunicato – in particolare la quarantena stabilita al Real Madrid e ai possibili casi positivi di giocatori di altre società, LaLiga ritiene che siano già in atto le condizioni per passare alla fase successiva del protocollo di azione contro COVID- 19. Di conseguenza, conformemente alle misure stabilite dal regio decreto 664/1997 del 12 maggio, si accetta di sospendere le attività per almeno i prossimi due turni. Tale decisione sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate dai club interessati e le altre possibili situazioni che potrebbero sorgere. LaLiga, ha già proceduto a comunicare tale decisone a RFEF, CSD e Club.”

Foto: profilo ufficiale Twiter LaLiga