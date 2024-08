Ufficiale: la Juve Stabia cede Bachini alla Spal

La S.S Juve Stabia comunica la cessione di Matteo Bachini, classe ’95, alla Spal. Ecco il comunicato del club: “La S.S. Juve Stabia comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Matteo Bachini, classe ‘95, alla Spal. Il calciatore, che alla seconda esperienza con la nostra maglia ha totalizzato 35 presenze in campionato, lascia le Vespe dopo aver difeso i nostri colori per 64 volte con 2 reti. La società ringrazia Matteo per l’impegno e la professionalità dimostrati la scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie B, e gli augura le migliori fortune professionali”.

Foto: instagram Juve Stabia