Ufficiale: la Fidelis Andria esonera Doudou

Diaw Doudou non è più l’allenatore della Fidelis Andria. Il tecnico e il suo vice, Gian Marco Ortolani, sono stati sollevati dall’incarico con effetto immediato. La squadra pugliese è al ventesimo posto nel Girone C di Serie C, con appena sedici punti raccolti in ventidue gare. L’avventura del senegalese è durata relativamente poco, appena undici gare in panchina dopo la firma arrivata negli inizi dello scorso novembre. Il comunicato ufficiale: “La Fidelis Andria 2018 comunica di aver sollevato Diaw Doudou dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Con mister Diaw, è stato sollevato anche l’allenatore in seconda Gian Marco Ortolani. Il club desidera ringraziare il tecnico ed il suo vice per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi. Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo tecnico che guiderà la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio”.

Foto: Twitter ufficiale Fidelis Andria