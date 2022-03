Ufficiale, la Fermana esonera il tecnico Riolfo e il suo vice

Dopo la sconfitta maturata nella giornata di ieri per mano della Pistoiese e con una classifica che inizia a farsi complicata, con la Fermana in zona playout nel Girone B di Serie C, la società marchigiana ha scelto di esonerare il tecnico Giancarlo Riolfo e il suo vice Paolo Pantera. L’allenatore si era seduto sulla panchina a settembre, dopo le dimissioni di Maurizio Domizzi.

Di seguito il comunicato del club: “La Fermana comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giancarlo Riolfo e il suo vice Paolo Pantera. La società li ringrazia per il lavoro svolto con grande professionalità e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Foto: Twitter Fermana