Ufficiale: la Cremonese non riscatta Meité e Vasquez

Con la retrocessione in Serie B, salta il riscatto da parte della Cremonese di Johan Vasquez e Soualiho Meité, che tornano dunque a Genoa e Benfica.

Questa la nota del club lombardo: “U.S. Cremonese comunica di non aver esercitato l’opzione di riscatto prevista negli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo di Johan Vasquez e Soualiho Meité. Opzione di riscatto non esercitata, ove prevista, anche nei confronti dei calciatori della Cremonese trasferiti a titolo temporaneo presso altre società nella stagione 2022/23”.

Foto: twitter Cremonese