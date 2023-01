Ufficiale: la Copa America 2024 si giocherà negli Stati Uniti

La Coppa America del 2024 si disputerà negli Stati Uniti. Attraverso un comunicato congiunto diramato questo venerdì, CONMEBOL (Confederación sudamericana de Fútbol) e CONCACAF (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) hanno annunciato che la competizione si giocherà negli Stati Uniti e includerà come ospiti le 10 squadre CONMEBOL e le 6 migliori squadre CONCACAF. Questo tradizionale torneo CONMEBOL sarà co-organizzato dalle due confederazioni.

Inoltre, il medesimo comunicato informa anche che “le confederazioni creeranno una nuova competizione, con la partecipazione dei migliori club del Sudamerica e della CONCACAF”. Tutto ciò per dare visibilità al continente americano prima dei Mondiali del 2026, organizzati proprio da Stati Uniti, Canada e Messico.

• Competiciones de selecciones en 2024 y un nuevo torneo de clubes 👏🏼#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2023

Foto: sito Conmebol