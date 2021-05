Ufficiale: La Copa America 2021 non si disputerà in Colombia

Attraverso un comunicato ufficiale la Conmebol ha annunciato che la Copa America 2021 non si svolgerà in Colombia. “Per motivi legati al calendario internazionale delle competizioni e alla logistica del torneo, è impossibile trasferire la Copa América 2021 al mese di novembre. CONMEBOL apprezza l’entusiasmo e l’impegno del Presidente della Repubblica di Colombia, Iván Duque e dei suoi collaboratori, nonché del Presidente della Federazione calcistica colombiana, Ramón Jesurún, e della sua squadra. È certo che in futuro emergeranno insieme nuovi progetti per la crescita del calcio colombiano e sudamericano”.

Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova sede dove si disputerà questa competizione. “CONMEBOL assicura la realizzazione della CONMEBOL Copa América 2021 e riferirà nei prossimi giorni il trasferimento delle partite che dovevano essere giocate in Colombia”.

FOTO: Heavy.com