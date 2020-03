Ufficiale: la CONMEBOL sospende la Libertadores fino al 5 maggio

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, la CONMEBOL ha comunicato la sospensione temporanea della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana 2020 fino al 5 maggio.

Ecco il comunicato integrale:

CONMEBOL, attraverso la direzione delle competizioni per club, riferisce che CONMEBOL Libertadores è temporaneamente sospesa, almeno fino al 5 maggio 2020. CONMEBOL si impegna nella prevenzione di COVID-19, considerando il rischio della sua espansione, e a tutela di giocatori, allenatori, delegati, arbitri, funzionari, stampa e tifosi ha deciso di sospendere le gare di CONMEBOL LIBERTADORES. precedentemente programmate, fino al 5 maggio 2020. Inoltre, CONMEBOL Sudamericana 2020, in assenza del sorteggio per la seconda fase, è temporaneamente sospeso, fino alla stessa data. Chiediamo ai club di mantenere la dovuta diligenza al fine di evitare la diffusione del virus e di attuare i protocolli di prevenzione suggeriti dalle autorità competenti. È un momento di cooperazione e responsabilità per l’intera comunità e il calcio non può essere ignorato. CONMEBOL continua a monitorare da vicino la situazione con le autorità competenti e manterrà contatti permanenti con la comunità calcistica sudamericana durante questo difficile periodo.”