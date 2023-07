Ufficiale: la bandiera Callum McGregor rinnova col Celtic

Prosegue la storia d’amore tra Callum McGregor e il Celtic. Il 30enne centrocampista scozzese ha firmato un contratto fino a giugno 2028 con la squadra di Glasgow, in cui è cresciuto e in cui milita professionalmente dal 2014. Per lui più di 400 presenze col club, condite da 60 gol. L’annuncio sui canali ufficiali dei biancoverdi: “Il Celtic è lieto di annunciare che Callum McGregor ha firmato un nuovo contratto quinquennale che lo vedrà rimanere al club fino all’estate del 2028. Il capitano del Celtic è entrato a far parte della Youth Academy del club a nove anni e ora ha trascorso più di 20 anni con il club, vincendo 20 trofei fino ad oggi, tra cui cinque triplette nazionali, più di qualsiasi altro giocatore nel calcio. Dal suo debutto il 15 luglio 2014, segnando l’unico gol contro il KR Reykjavík in una partita di qualificazione alla UEFA Champions League in Islanda, Callum McGregor ha collezionato 420 presenze con il Celtic, segnando 62 gol. E da quando è diventato capitano all’inizio della stagione 2021/22, ha guidato la squadra a cinque trofei vinti, tra cui il memorabile Treble della scorsa stagione, l’ottavo nella storia del Celtic e un nuovo record mondiale. Ora, mentre la squadra si prepara per la stagione 2023/24 sotto la guida di Brendan Rodgers, Callum McGregor è lieto di aver firmato il suo nuovo contratto quinquennale e non vede l’ora di ottenere altri successi biancoverdi nelle prossime stagioni” Ha dichiarato: “È fantastico prolungare la mia permanenza al club. Come ho accennato in precedenza, questo club significa molto per me e il successo che abbiamo avuto nelle ultime stagioni lo ha cementato. Sento che anche il club è in un ottimo posto per andare avanti, e quando sono venuti e mi hanno chiesto di prolungare il mio soggiorno sono stato assolutamente felice”.

Foto: Profilo Twitter Celtic Glasgow