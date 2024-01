Ufficiale: L.R Vicenza, ecco Cuomo dal Sudtirol

Giuseppe Cuomo è un nuovo calciatore del L.R Vicenza. Di seguito il comunicato: “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal F.C. Südtirol, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club biancorosso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Cuomo.

Cuomo, difensore centrale classe ’98, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 10 occasioni, in Serie B, con la maglia del Südtirol.

Ha debuttato nei professionisti con la maglia del Crotone, in Serie A, nel marzo 2017. Nella stagione successiva, in prestito al Rende, colleziona 14 presenze in Serie C. Successivamente con il Crotone, disputa 5 stagioni nelle quali conquista la promozione in massima serie, disputando complessivamente 14 gare in Serie A, 46 in Serie B condite da due reti e 28 in Serie C, con una rete e un assist”.

Foto: Instagram L.R Vicenza