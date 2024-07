Ufficiale: Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid

Kylian Mbappé è finalmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il campione francese ha firmato un contratto che lo legherà al club spagnolo per i prossimi 5 anni. Mbappé ha svolto dapprima le visite mediche di rito, per poi apporre la propria firma sul contratto. Ora verrà presentato ufficialmente al ‘Santiago Bernabeu’, davanti a circa 85.000 persone.

Di seguito l’annuncio del club: “L’attaccante si è legato al club per le prossime 5 stagioni. Kylian Mbappé è già un giocatore del Real Madrid. Il presidente Florentino Pérez lo ha accolto nella sala riunioni del Real Madrid City , dove l’attaccante francese ha firmato il contratto che lo lascerà al nostro club per le prossime cinque stagioni. Dopo la firma, Mbappé ha ricevuto una replica dello stadio, un orologio e una maglietta con il suo nome e il numero nove”.

L’attaccante francese sbarca a Madrid dopo 7 stagioni al Paris Saint-Germain, con il quale ha collezionato ben 256 gol e 102 assist in sole 308 partite.

Mbappé sarà la punta di diamante di un attacco già stellare; Ancelotti dovrà cercare di sfruttare al massimo le caratteristiche di ciascun giocatore per creare la giusta intesa di squadra che possa poi portare il club a raggiungere i traguardi designati.

Foto: twitter Real Madrid