Ufficiale: Kyle Walker-Peters a titolo definito al Southampton

Dal prestito al titolo definitivo. Il Southampton dopo aver preso in prestito lo scorso gennaio dal Tottenham il terzino classe 1997 Kyle Walker-Peters ha deciso di riscattarlo in pieno versando nelle casse del club di Mourinho circa 14 milioni di euro. Con i Saints nel corso della stagione è sceso in campo dieci volte strappando anche i complimenti di Hasenhuttl, trainer dei biancorossi.

Here to stay! 😇 We’re delighted to confirm @KWPeters has completed a permanent transfer to #SaintsFC! — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 11, 2020

Foto: Twitter Tottenham