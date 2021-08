Ufficiale: Krychowiak lascia la Lokomotiv Mosca e approda al Krasnodar

Il centrocampista polacco Grzegorz Krychowiak dopo tre stagioni ha deciso di lasciare la Lokomotiv Mosca per trasferirsi al Krasnodar. Ecco il comunicato ufficiale d’addio della squadra di Mosca: “Il trasferimento del centrocampista 31enne Grzegorz Krychowiak dall’FC Lokomotiv all’FC Krasnodar è alla fase finale. Krychowiak sarà sottoposto a visita medica presso il club di Krasnodar prossimamente. Dopodiché verrà firmato il contratto. L’FC Lokomotiv ringrazia Grzegorz per la collaborazione e gli augura buona fortuna”.

Lokomotiv and Krasnodar have reached an agreement about the transfer of 31-year-old midfielder Grzegorz Krychowiak 📝

Our football club thanks @GrzegKrychowiak for the cooperation and wishes him good luck 🤝 pic.twitter.com/UCFZTOUTMI

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) August 1, 2021