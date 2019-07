Ufficiale: Krunic è un nuovo giocatore del Milan

Rade Krunic è un nuovo giocatore del Milan. E’ lo stesso club rossonero ad annunciare la notizia mediante un video pubblicato sul proprio profilo twitter ufficiale. “Sono un centrocampista del Milan, sono Rade Krunic, un grande saluto a tutti”, le prime parole del centrocampista ex Empoli.

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"

Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA

— AC Milan (@acmilan) July 8, 2019