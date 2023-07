Ufficiale: Kristian Shevchenko, il figlio di Andrij, firma con il Watford

A 16 anni, Kristian Shevchenko firma per il Watford in Championship. Suo padre Andriy è il celebre campione ex Milan, Chelsea e Dynamo Kyïv. Curiosamente aveva festeggiato la nascita del figlio in seguito a un gol contro il… Watford nel 2006 quando giocava con gli Sky Blues. Nato a Londra e idoneo anche alla nazionale inglese, può giocare anche per Polonia e Stati Uniti tramite la madre Kristen Pazik. Il giovane attaccante si era trasferito dalle giovanili del Chelsea a quelle del Tottenham nei suoi precedenti anni di formazione.

Foto: Profilo Instagram Andrji Shevchenko