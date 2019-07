Dopo la retrocessione in Lega Pro, il Padova punta subito alla risalita in cadetteria. Per farlo ha deciso di puntare in difesa sul talento del croato Anton Kresic. Il difensore centrale arriva in prestito con opzione di riscatto dall’Atalanta. Il classe ‘96 nell’ultima stagione ha giocato in Serie B collezionando 21 presenze con le maglie di Cremonese e Carpi.