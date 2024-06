Ufficiale: Krätzig va in prestito allo Stoccarda

Continua la campagna di rafforzamento dello Stoccarda, rivelazione dell’ultima Bundesliga. Infatti il club tedesco ha acquistato Frans Krätzig, il classe 2003 è stato ingaggiato in prestito fino al termine della stagione, arriva dal Bayern Monaco. Di seguito un estratto del comunicato dello Stoccarda:

“Frans Krätzig si trasferisce allo Stoccarda in prestito dall’FC Bayern per la prossima stagione. Krätzig è cresciuto nelle giovanili del Bayern da quando è arrivato nel 2017 e ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 23 settembre 2023.”

Foto: sito Stoccarda