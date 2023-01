Ufficiale: Kontek firma con il Foggia

Si muove il mercato anche in Serie C e il Cesena annuncia l’accordo con il Foggia per la cessione di Kontek. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Cesena FC comunica di aver definito il passaggio del calciatore Ivan Kontek al Calcio Foggia 1920. Il difensore croato classe 1997 è stato trasferito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto in capo al club pugliese in caso di promozione in serie B. In questa stagione Kontek ha totalizzato sette presenze tra campionato e Coppa Italia”.

