Ufficiale: Kokorin torna all’Aris Limassol!

In casa Fiorentina è una mattinata di movimenti in uscita. Con Sabiri già in Arabia alle prese con le visite mediche con l’Al Feiha, la società viola ha comunicato ufficialmente anche la cessione dell’attaccante Kokorin ai ciprioti dell’Aris Limassol. Questa la nota ufficiale del club: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksandr Kokorin all’Aris FC Limassol“.

Foto: Kokorin Twitter Fiorentina