Ufficiale, Koeman riparte dall’Olanda: sarà commissario tecnico dopo il Mondiale

Dopo il Mondiale Ronald Koeman succederà a Louis Van Gaal come commissario tecnico dell’Olanda: lo ha annunciato questa mattina la stessa federazione orange, che ha comunicato ufficialmente la firma di un contratto fino al 2026. Koeman aveva già guidato la Nazionale per due anni, dal 2018 al 2020, prima di lasciare per iniziare la sua esperienza sulla panchina blaugrana.

Queste le prime dichiarazioni: “Poco più di un anno e mezzo fa, non ho lasciato la Nazionale per insoddisfazione. La mia esperienza è stata buona, così come i risultati, proseguiremo su quella strada”.

Anche l’attuale commissario tecnico Van Gaal ha affermato di aver avvallato la scelta: “Mi hanno consultato, in questo ho voce in capitolo. Non è così difficile. Un anno fa ero l’unico allenatore disponibile che avesse esperienza, ora vale lo stesso per Koeman, che sarà un buon successore“.

Foto: Twitter Olanda