Ufficiale: Knoche è un nuovo giocatore del Norimberga

Il Norimberga ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale l’acquisto di Robin Knoche, che si era svincolato dall’Union Berlino. Ecco il comunicato del club: “Robin Knoche decide di entrare a far parte del club. Questa firma è un segnale forte e un impegno per il club: il difensore centrale Robin Knoche si trasferisce dall’Union Berlino al Valznerweiher. Il 32enne ha nel suo curriculum oltre 300 presenze in Bundesliga e ha giocato anche in Europa e Conference League oltre che in Champions League”. Foto: sito Norimberga