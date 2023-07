Ufficiale: Klarer dal Fortuna Düsseldorf al Darmstadt

Il Darmstadt neopromosso in Bundesliga piazza un colpo per la difesa: Christoph Klarer, centrale classe 2000 dal Fortuna Dusseldorf. Il comunicato della società: “Un giglio è sbocciato. L’SV Darmstadt 98 può contare in futuro sui servizi di Christoph Klarer. Il 23enne difensore centrale si trasferisce dal Fortuna Düsseldorf all’Assia meridionale. L’austriaco ha firmato un contratto con Lilien fino a giugno 2027”. Le parole del giocatore: “I dirigenti si sono impegnati molto per me e mi hanno mostrato le loro idee. Volevo davvero passare ai Lilien e sono felice che il trasferimento abbia funzionato. Ora non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida in Bundesliga e di poter vivere da vicino questo speciale spirito di squadra a Darmstadt”.

Foto: Sito Darmstadt