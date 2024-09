Ufficiale, Klaassen ritorna all’Ajax: l’annuncio del club

Davy Klaassen ritorna all’Ajax dopo la sua esperienza all’Inter. Il centrocampista olandese, che ha firmato un contratto annuale fino al 2025, torna così al club dove si è sempre sentito a casa. L’annuncio ufficiale è stato comunicato attraverso i canali social e il sito web del club olandese:

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Davy Klaassen per il suo ritorno al club. Il centrocampista libero ha firmato un contratto con effetto immediato fino al 30 giugno 2025. Klaassen è nato il 21 febbraio 1993 a Hilversum. Ad Amsterdam ha seguito le giovanili dell’Ajax e ha esordito il 22 novembre 2011 nella partita di UEFA Champions League Olympique Lione-Ajax (0-0). Dopo la stagione 2016/2017 si è trasferito all’Everton, in Inghilterra. Tra il 2018 e il 2020, il centrocampista ha giocato per il Werder Brema prima di tornare all’Ajax. La scorsa estate si è trasferito in Italia, dove il 31enne ha giocato con l’Internazionale, vincendo il titolo di Serie A con il club italiano.

Con questo nuovo accordo, Klaassen inizia il suo terzo periodo ad Amsterdam, dove ha già giocato 321 partite con la prima squadra, segnando 93 gol e fornendo 50 assist. Con l’Ajax ha vinto cinque volte il campionato (2012, 2013, 2014, 2021 e 2022). Inoltre, ha vinto la Johan Cruijff Shield nel 2013 e la Coppa d’Olanda nel 2021. Nel 2016 è stato nominato calciatore olandese dell’anno”, la chiosa dell’annuncio sul portale ufficiale del club olandese“.

Foto: Instagram Ajax