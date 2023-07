Il trequartista tedesco Reda Khadra lascia a titolo definitivo il Brighton e si accasa al Reims, che lo ha preso per 2 milioni di euro. Nell’ultimo anno ha giocato prima allo Sheffield United e poi al Birmingham, in entrambi i casi in prestito. L’annuncio dell’esito della trattativa è stato dati dal Reims sui social.

Foto: Twitter Reims