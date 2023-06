Ufficiale: Kerim Çalhanoğlu, cugino di Hakan, al Greuther Fürth

Approda al Greuther Fürth dallo Shalke 04 il 20nne terzino sinistro Kerim Çalhanoğlu, cugino del più noto Hakan, giocatore dell’Inter. Lo annuncia proprio il Furth sul proprio sito con un comunicato: “Secondo nuovo acquisto per il quadrifoglio: Kerim Calhanoglu arriva all’SPVGG Greuther Fürth dall’FC Schalke 04 e firma un contratto biennale con opzione di rinnovo per un altro anno. Il 20enne è di casa sulla fascia sinistra e può agire sia come terzino sinistro che come esterno. Nell’ultimo semestre , Calhanoglu è stato ceduto in prestito all’SV Sandhausen e ha collezionato nove presenze ufficiali. Ha giocato 18 volte per la prima squadra dello Schalke, comprese sette presenze in Bundesliga. Kerim è apparso in otto partite con la nazionale tedesca Under 20, ma in precedenza aveva giocato con la Germania Under 19, Under 17 e Under 16″. Vengono quindi riportate le parole dell’AD Rachid Azzouzi “Kerim è un giocatore di talento che ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Recentemente ha avuto molti cambi di allenatore e molti disordini nei suoi club, il che non sempre favorisce lo sviluppo di un giovane giocatore”. L’allenatore Alex Zorniger: “Kerim ha una forte spinta offensiva, lavora sulla fascia a un ottimo ritmo e ha un forte sinistro per cross e calci piazzati”. Kerim Calhanoglu: “So che Fürth è specializzato nello sviluppo di giovani giocatori ed è per questo che sono stato molto felice che i responsabili si siano avvicinati a me. Penso che le condizioni qui siano ottime e non vedo l’ora di iniziare la prossima settimana”, afferma il nuovo arrivato.

Foto: Sito Greuther Fürth