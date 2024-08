Ufficiale: Kepa è un nuovo giocatore del Bournemouth

Nel 2018 fu acquistato dal Chelsea per 80 milioni di euro. Ma da allora Kepa, portiere contraddistinto da alcuni limiti caratteriale che ne hanno stoppato la definitiva consacrazione, non è mai riuscito realmente ad imporsi. Segue, nella scorsa stagione, il passaggio al Real Madrid, che lo ingaggia per sostituire Courtois alle prese con un grave infortunio. Esperienza, quella ai madrileni, segnata da tanti bassi e pochi alti, e in questa sessione di mercato il portiere classe ’94 ha fatto ritorno alla casa base, unendosi all’infinita lista di portieri blues. Ora l’occasione al Bournemouth, che ne acquisisce le prestazioni con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Foto: Instagram Bournemouth