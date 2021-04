Kasper Junker, campione di Norvegia con la maglia del Bodo/Glimt e capocannoniere nel 2020 con 27 reti in 25 partite, lascia la Scandinavia e vola in Giappone. E’ un nuovo giocatore dell’Urawa Red Diamonds, pagato 2 milioni di euro. Il 27enne danese aveva segnato la rete del momentaneo vantaggio per il Bodo contro il Milan in Europa League.